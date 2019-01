Eerste namen voor Grensrock klinken als muziek in de oren Maxime Petit

12 januari 2019

13u07 0 Menen Grensrock heeft zaterdag de eerste namen gelost. Het gratis muziekfestival dat op 28 en 29 juni doorgaat in het Brouwerspark strikte met K’s Choice en De Mens twee bekende topbands.

Het festival waagde zich de voorbije edities aan meer alternatieve bands maar het boeken van K’s Choice en De Mens wijst erop dat Grensrock weer de populaire toer wil opgaan. Beide bands stonden in het verleden al op het podium in de grensstad. K’s Choice in 1995 onder de naam ‘The Choice’ en Frank Vander Linden liet met zijn groep De Mens de Meense festivalgangers in 1996, 2005 en 2008 al meebrullen met zijn klassiekers. Net als in de vorige edities vinden we ook weer een band uit eigen streek tussen de andere groepen. Dit keer is dat met Id!ots het geval. De formatie rond Rekkemnaar Luc Dufourmont keert na vier jaar terug naar het Brouwerspark. Onlangs nam hij met Id!ots nog een videoclip op in De Kreun in Kortrijk. Daarbij figureerden heel wat Grensrockfanaten.

Het festival voegde ook nog Rhea, Fire Down Below en Carneia toe aan de affiche.