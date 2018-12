Eerste BOB-controle: bijna vier procent rijdt onder invloed

Politie plant fikse reeks korte controleacties Hans Verbeke

02 december 2018

18u47 0 Menen Provinciegouverneur Carl Decaluwé zal het graag horen. De eerste winterBOB-controle in de politiezone Grensleie leverde ‘slechts’ net geen vier procent bestuurders op die onder invloed van alcohol reden. Dat is ruim onder het gemiddelde in onze provincie. “Goed dat er gecontroleerd wordt”, zegt Melanie Huys, die ook moest ‘blazen’.

“Ik drink nooit”, zegt Melanie Huys uit Menen. De vrouw was zaterdagavond met een vriendin op weg toen ze langs de Moeskroenstraat in Rekkem door de politie aan de kant werd gezet. Ze legde een negatieve ademtest af. “Alcohol zegt me niks”, vertelt de jonge vrouw. “Maar zelfs al dronk ik wel, dan nog zou ik nooit met de auto rijden. ’t Is geen goeie combinatie hé. Onder invloed ben je een gevaar voor jezelf, maar zeker ook voor de andere weggebruikers.”

Gouverneur Carl Decaluwé, die zaterdag de eerste controle bijwoonde in Rekkem, beaamt dat. “Ik zal me allicht bij een aantal mensen niet populair maken als ik dit zeg, maar voor mij is er maar één goeie maatregel om alcoholmisbruik tegen te gaan: nultolerantie. Drinken op café of restaurant moet nog altijd kunnen, maar dan alleen als je naar huis gebracht wordt en dus niet meer zelf achter het stuur kruipt.” De provincie pakt uit met de ‘Verkeersveilige Week en Nachten’. Die startte gisteren (zaterdag) en eindigt op zondag 9 oktober. “We willen ook van de gelegenheid gebruik maken om ook de kettingbotsing op de A19 in Zonnebeke herdenken”, zegt Decaluwé. “Daar stierven op 3 december 2013, exact vijf jaar geleden dus, twee mensen. Tientallen anderen raakten zwaargewond.”

In de politiezone Grensleie werd zaterdag tussen 20 uur en 2 uur ’s morgens gecontroleerd op drie verschillende plaatsen: in de Moeskroenstraat in Rekkem, de Kortrijkstraat in Wevelgem en de Izegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel. 132 voertuigen moesten aan de kant, vijf automobilisten hadden te veel gedronken. Enkelen moesten voor een korte periode hun wagen laten staan of hun rijbewijs inleveren. Eén iemand moest zelfs onmiddellijk een boete van 1.260 euro betalen. In Wevelgem liep een bestuurder tegen de lamp wiens voertuig al twee jaar niet gekeurd was.