Eerste autonome kaswoning van België af: “Het is hier zàlig wonen”

Peter Lanssens

18 februari 2019

06u25 0 Menen De eerste autonome bio-ecologische kaswoning van België is af. De zeven bewoners lijden er deze winter geen kou. Want het huis profiteert dankzij het glazen omhulsel, een soort buitenhuid, van een microklimaat. “Het is hier zàlig wonen. Puur genieten is het, in deze beschermde omgeving. We krijgen geen enkele energiefactuur. Want we voorzien volledig in onze eigen energie.”

De door een serre omgeven industriële houtskeletbouw ziet er verre van saai en lelijk uit. De kaswoning is modern en strak. In Zweden en Nederland bestaan al soortgelijke constructies. Voor ons land is het nieuw. De kaswoning is door architect Koen Vandewalle (48) ontworpen. Zijn vrouw Samia Wielfaert (43) runt Kaseco, een adviescentrum met bouwteam voor wie ook een kaswoning wil. Het unieke is het autonome. Je leeft zelfvoorzienend in de kaswoning. “Ik ben er al 20 jaar mee bezig, maar de technologie kon eerst niet mee”, zegt Koen. “Het was een lange zoektocht en een moeilijke puzzel. Ik denk dat een autonome bio-ecologische kaswoning het meest ideale is. Je krijgt geen enkele energiefactuur. Daar kan geen ander woontype tegenop. Ik denk dat kaswoningen op termijn zelfs tot energiegenererende gebouwen kunnen evolueren, die ook energie voor hun lokale omgeving leveren en zo mensen en het milieu helpen.”

Twijfels zijn weg

De serre creëert een microklimaat. Dat ook toelaat om volop te kweken in de overdekte tuin bij de woning. “Een vijgenboom, een moerbei die een soort parasol zal vormen, een kweepeer, een amandelboompje, kruiden zoals salie en rozemarijn, er zal hier véél groeien”, zegt Samia. “Ik ben mij heel bewust van de natuur. Ik kan het nog altijd niet geloven, als ik hier ’s morgens als eerste opsta en met een potje koffie aan tafel zit. Puur genieten, want je zit in een soort beschermde omgeving. Ik had in het begin mijn twijfels. Ik was bang, ja. Want ik wil zoals zoveel vrouwen mijn was- en droogmachine laten draaien en tegelijk ook nog eens de frietketel aanzetten. Maar ik ben in het verhaal van Koen meegegaan en het wérkt. We komen geen energie tekort”, zegt Samia. Dreigt de serre geen broeikas te worden tijdens de zomer? “Het kan tijdens de zomer erg warm worden in de serre”, zegt Koen. “Maar dan blijven we gewoon uit de serre weg. Dat is niet vreemd, mensen zitten op erg warme zomerdagen ook niet in hun veranda. Wat we dan wel gaan doen? Binnenshuis blijven. De gevelplaten van onze woning zijn wit en reflecteren zonlicht. Ook de isolatie houdt warmte tegen. En als het in huis toch te warm wordt, steken we de airco aan. Dat is geen probleem, want we zullen toch massa’s energie over hebben tijdens de zomer. We hebben trouwens ook een tuin en terras buíten de serre. We kunnen ook daar afkoelen indien nodig.”

Geen geitenwollensokken imago

Het koppel hoopt dat hun kaswoning mensen aanzet om ook eens op een andere manier, out-of-the-box, te denken. “We willen de mensen wakker maken met ons project”, zegt Koen. “Want onze kaswoning heeft geen geitenwollensokken imago. We hebben het hier over een revolutionaire manier van wonen, met veel gezonde boerenlogica in. Het is heel jammer dat sommigen nog altijd beweren dat niet de mensen voor de opwarming van de aarde verantwoordelijk zijn. Dat is pas populisme. Het is al lang twee voor twaalf. En dat het allemaal, zoals een kaswoning, te veel geld zou kosten, klopt niet. Er is een verschil tussen iets dat geld kost en iets waarin je investeert. Het zal ons de komende jaren nog veel meer kosten allemaal, als we niets doen. We proberen zelf op allerlei manieren ons steentje bij te dragen. Zo heb ik een velomobiel, waarmee ik me tot 20 kilometer kan verplaatsen. We kopen onze verse groenten lokaal. Niet dat we veganisten zijn, al zouden we dat misschien beter worden (glimlacht).”

Versoepel de regels

Waarom in de landelijke Murissonstraat in het dorp Rekkem? “Het was niet evident om een geschikt stuk grond te vinden. En we vingen met ons project bot in steden en gemeenten in de omgeving van Rekkem, zonder namen te noemen”, zegt Koen. “In Menen kon het wel, door het als ‘overdekte tuin’ aan te vragen. We zijn het stadsbestuur van Menen dankbaar, om in ons verhaal mee te willen gaan. Ik roep de politiek op om meer open te staan voor vernieuwende bouwideeën en er voor te zorgen dat de (stedenbouwkundige) regels wat meegaander zijn.”

Wereldwijd aandacht

De kinderen in huis zijn Maxim Vanoost (22) en Margeaux Vanoost (17) en Marie (16), Victor (12) en Louis Vandewalle (9). Ook zij zijn in hun nopjes. “We zijn het zelf nog wat aan het ontdekken allemaal, maar het geeft een ongelooflijk gevoel om onafhankelijk te kunnen leven”, zegt Maxim. “Want geef toe: regenwater filteren en als je eigen drinkwater gebruiken, dat is toch indrukwekkend. Er zit toekomst in kaswoningen. De klimaatspijbelaars hebben een punt. Er moet iets van hogerop veranderen. Maar we moeten vooral bij onszelf beginnen. Zo probeer ik bijvoorbeeld wat minder vlees te eten”, aldus Maxim. De kaswoning krijgt wereldwijd aandacht. Zelfs de grootste tv-omroep van Oekraïne kwam al een kijkje nemen. De Universiteit Gent meet alle data.

Technische fiche van de kaswoning

*Kostprijs: Koen Vandewalle vergelijkt met een huis van 200.000 euro. “Voor een kaswoning betaal je dan tot 70.000 euro meer. Maar die extra kost verdien je in 10 tot 15 jaar terug.”

*Huis in houtskeletbouw (bruynzeel multiplex), met cellulosevlokken (papiervlokken) geïsoleerd.

*Huis staat als een box-in-the-box, een soort kubus, in de serre.

*Hoofdzakelijk natuurlijke biodegradeerbare bouwmaterialen gebruikt.

*Wat niet natuurlijk is – zoals staal, aluminium en glas - is makkelijk los te schroeven en te recycleren. Zo is er verder onder meer ecobeton gebruikt.

*Het groot serredak vangt regenwater op. Regenwater passeert door enkele filters, wordt ontsmet en opgeslagen in drie citernes van 20.000 liter. Het resultaat is water dat je voor alles kan gebruiken, ook als drinkwater.

*Gebruikt water, ook uitwerpselen, gaat nadien naar een septische put en aangepast zuiverend rietveld. Daarna stroomt het gezuiverd de beek in.

*Geen gas, alles is elektrisch. Opgewerkt door een zonneboiler en warmtepomp, gevoed door 72 zonnepanelen. De op maat gemaakte zonnepanelen zijn in het gelaagde glas van de serre ingewerkt. Energie op overschot wordt opgeslagen in zoutwaterbatterijen en ’s nachts of op zonloze dagen weer afgegeven.

*Een circulatiesysteem houdt de lucht in balans.

*De serre omgeeft naast het huis ook een (kruiden)tuin.

*Een wind-, pluvio- en zonnemeter op de serre geven aan of luiken open moeten of niet. Als het in de zomer bijvoorbeeld maar 12 graden is in huis, gaan de serreluiken open. En als het in de winter bijvoorbeeld 27 graden binnen is, blijven de luiken dicht. Er zijn ook schuiframen, om tocht te creëren.

*De serre is 30 meter lang en 12 meter breed. Nokhoogte: 9 meter.

*Bewoonbare oppervlakte: 440 vierkante meter, waarvan 150 m² kantoor.

*Kelderverdieping: gang en dressing, twee toiletten, zes slaapkamers, badkamer, twee douchecellen met telkens twee wastafels en technische ruimte.

*Gelijkvloers: keuken, woonkamer, berging, sanitair en tuin.

*Bovenverdiep: bureau voor vier personen, vergaderzaal voor acht en sanitair.