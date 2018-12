Eén jaar effectief voor diefstal van 65.000 flesjes parfum: “Gestolen omdat baas te laat betaalde” Redactie

13 december 2018

09u46 0

Twee Fransmannen zijn veroordeeld tot één jaar effectief en acht maanden effectief omdat ze in juni 2016 aan de haal gingen met maar liefst 65.000 flesjes parfum. Een 31-jarige werknemer van het bedrijf Delcatrans in Rekkem deed dat naar eigen zeggen omdat hun baas van het transportbedrijf hem te laat betaalde. Samen met een kompaan uit Tourcoing gingen ze er in twee keer vandoor met 173.000 euro aan parfum. Nadir B. moet naast de celstraf net zoals zijn kompaan ook een geldboete van 600 euro betalen.