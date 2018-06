Eddy Lust trekt lijst Open Vld 19 juni 2018

Open Vld Menen heeft eerste schepen Eddy Lust aangeduid als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.





"In de voorbije zes jaar was Open Vld de motor voor een beter beleid in Menen-LauweRekkem, zegt Lust. "Maar het is duidelijk dat er nog heel wat problemen moeten aangepakt worden. We staan voor een periode met zeer grote uitdagingen. Het is dus belangrijk dat het beleid niet alleen doorgezet, maar ook nog extra versterkt wordt. Indien de kiezer het wenst, maak ik mij 100 procent vrij om vanaf 2019 om het stadsbestuur te leiden als burgemeester." Op 24 juni wordt de volledige lijst voorgesteld. Lust gaf al mee dat een grote groep jonge kandidaten een kans zal krijgen op de lijst. De jongste kandidaat voor de lijst werd daarom ook al voorgesteld: Claire Platteau telt 19 lentes. Volgens Lust is Claire een jonge dame die midden in de jeugdwerking staat en haar stem wil drukken voor de jeugd in Menen, Lauwe en Rekkem. (JME)