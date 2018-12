Eddy Lust legt eed af als burgemeester Maxime Petit

31 december 2018

16u24 0

Maandagmiddag -op de laatste dag van het jaar- heeft Eddy Lust (Open VLD) uit Lauwe in Brugge de eed afgelegd als burgemeester bij provinciegouverneur Carl Decaluwé. Hij volgt Martine Fournier (CD&V) op die de voorbije zes jaar de plak zwaaide in Menen.

De nieuwe coalitie van Open VLD met verliezers van de verkiezingen NV-A en sp.a gaat als ‘Team 8930’ door het leven en zorgde voor heel wat commotie na 14 oktober omdat stemmenkanon Martine Fournier buitenspel werd gezet. Enkele honderden Menenaars verzamelden voor de gemeenteraad zelfs aan het stadhuis om de populaire burgemeester een hart onder de riem te steken. Fournier zal in de komende legislatuur oppositie voeren.

De installatievergadering van de gemeenteraad vindt woensdagavond om 19u plaats in het Stadhuis van Menen. Ondertussen is de politieke storm gaan luwen in de grensstad en er worden geen protestacties verwacht tijdens die installatie.