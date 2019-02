Echtgenoot stapt uit na ongeval, vrouw pleegt vluchtmisdrijf VHS

13 februari 2019

16u29 0 Menen Chantal D. (60) mag van de politierechter één maand niet met de wagen rijden nadat ze in Lauwe een ongeval veroorzaakte en vluchtmisdrijf pleegde. Opmerkelijk: haar man stapte uit na de botsing om zich van de schade te vergewissen. Daarop reed Chantal D. weg.

Het was een lichte en eerder banale botsing, daar in de Lauwbergstraat in Lauwe. Chantal D. reed er achteraan lichtjes in op een voorligger, die had geremd voor een verkeersdrempel. Na het ongeval, waarbij de voorligger lichtgewond raakte, hielden beide bestuurders halt. De echtgenoot van Chantal D. stapte uit om te zien of er schade was. Luttele seconden later trapte zijn echtgenote het gaspedaal in en reed ze weg, zonder haar man. “Mijn cliënte had echter geenszins de bedoeling om vluchtmisdrijf te plegen”, zegt haar advocaat. “Dat had ook geen enkele zin, vermits haar man nog ter plaatse was en ze dus makkelijk kon geïdentificeerd worden.” De rechter gaf de vrouw niettemin drie maanden rijverbod waarvan twee met uitstel en een effectieve boete van 1.400 euro. Als de vrouw op termijn haar rijbewijs wil terugkrijgen, moet ze eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. D. moet zich ook ter beschikking stellen voor een psychologisch onderzoek.