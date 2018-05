Dupont Sanitair koopt gebouwenroltabaksfabriek 16 mei 2018

De gebouwen en gronden van de roltabaksfabriek Japan Tobacco International-Gryson in Wervik zijn verkocht. De nieuwe eigenaar wordt Dupont Sanitair met vestigingen in Menen, Roeselare, Kortrijk en in de toekomst ook in Ieper. De verkoop werd afgehandeld via vastgoedmakelaar Turner uit Kortrijk. "Met dertigduizend verschillende artikels is ons gamma enorm groot", zegt zaakvoerder Stefaan Dupont. "In Wervik komt ons centraal magazijn. Daar vestigen we ook onze maatschappelijke zetel. Ons magazijn in de Kortrijkstraat in Menen is niet praktisch. Er zijn bijvoorbeeld geen laadkaaien. Dagelijks vertrekken daar vijf volle vrachtwagens." Daarom zal de vestiging in Menen op termijn sluiten. "We gaan een studie laten uitvoeren om te onderzoeken wat we met de locatie in Menen gaan doen. Alle opties zullen we laten bekijken. Dat kan gaan van herontwikkeling tot de aanleg van een verkaveling of de komst van een winkelcentrum." (DBEW)