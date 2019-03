Duizenden toeschouwers voor carnavalsstoet in Menen: “Dankzij politieke circus was er inspiratie genoeg” Maxime Petit

17 maart 2019

17u22 0 Menen De voorspelde regen bleef uit en het lentezonnetje lokte meer dan 10.000 kijklustigen naar Menen voor de 43ste carnavalsstoet. Vooral Mario Durieu van confrérie De Witte Koe oogstte veel bijval met zijn circus ‘De Wellustige Eddy’, een parodie op de stembusgang in de grensstad.

Een regenbuitje net voor de start van de stoet en net voor het einde, en dat was alles. De carnavalisten zakten dan ook massaal naar het centrum af. Het publiek keek zijn ogen uit, met als blikvanger de praalwagen van De Witte Koe, die op ludieke wijze verwees naar het politieke circus in de grensstad. Mario Durieu (55) ontpopte zich met glans tot burgemeester Eddy Lust met in zijn zog een stemmenkoningin die symbool stond voor ex-burgemeester Martine Fournier. Want ondanks haar monsterscore werd Martine Fournier (CD&V) buitenspel gezet door Eddy Lust (Open Vld), die een coalitie aanging met sp.a en N-VA . Er zou sprake geweest zijn van een voorakkoord, maar dat ontkent de nieuwe coalitie ‘Team 8930' met klem.

“Ik probeer elk jaar de draak te steken met de politiek in deze stad. De politieke ontwikkelingen van oktober vielen voor mij als een geschenk uit de hemel”, zegt Mario met een brede grijns. “Meteen na de verkiezingen wist ik dat ik met een circusthema naar buiten zou komen. Zelf ben ik niet politiek geëngageerd, maar je kan niet ontkennen dat de hele politieke situatie in Menen op een circus lijkt. De affiches op de praalwagen heb ik zelf ontworpen en we componeerden in samenwerking met Marc Vermeersch ook een eigen carnavalslied.”

Eerst toestemming gevraagd

Mario heeft wel eerst poolshoogte genomen. “Ik heb vooraf toestemming gevraagd aan burgemeester Lust. Hij ging akkoord zolang we zijn gezinsleven niet bij de parodie betrokken. Dat was ik ook niet van plan, want met het veelbesproken voorakkoord en met het kiesgedrag van de Menenaars had ik al genoeg materiaal.”

Mario liep al bijna 20 keer mee met de Meense stoet. Normaal doet hij dat met zijn zoon Bart, maar die koos dit keer voor een act met De Gullewappers van Gullegem. “Het voelt na al die jaren wel wat vreemd aan om zonder hem carnaval te vieren.”

Alcoholcontroles

Alle chauffeurs van de stoet werden voor de start onderworpen aan een alcoholcontrole. Niemand blies positief. Er waren dan ook geen incidenten, al werd het gedeeltelijke confettiverbod (enkel in start- en aankomstzone) niet altijd gerespecteerd. Langs het parcours overigens heel wat volk en opvallend veel kinderen en zelfs volwassenen die verkleed kwamen. Daarmee reageerden de toeschouwers op het feit dat het stadsbestuur een prijs toekende aan de persoon die met de leukste outfit carnaval kwam vieren.

Poperingse praalwagen betrokken bij ongeval

Voor de Poperingse Mamboetjes draaide de namiddag echter uit op een sisser. “Onderweg naar Menen was hun voertuig betrokken bij een ongeval met drie andere wagens ”, zegt schepen van Feestelijkheden Herman Ponnet. “Zij moesten daarom forfait geven. Desondanks ben ik tevreden over de stoet en over het carnavalsweekend in zijn geheel. Het openingsfeest in de Witte Koe op vrijdag ging door in een sfeervol decor en tijdens de boemeltocht zaterdag verliep alles ook zoals gepland. Het carnaval in onze stad leeft nog.”