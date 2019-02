Drugdealer gevat tijdens controleactie van politie Alexander Haezebrouck

10 februari 2019

20u50 0

De politie voerde vrijdagavond een controleactie uit tegen dadergroepen van woninginbraken in de buurt van de grens met Frankrijk. “We hielden telkens kort halt aan een plaats om met een ANPR-camera verdachte wagens te spotten”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyze van de politiezone Grensleie (Menen, Wevelgem, Ledegem). De politie trof één persoon aan met aparte verpakkingen cannabis en een som geld op zak, vermoedelijk een drugdealer. De persoon werd op bevel van de procureur des Konings opgepakt, zijn drugs en geld werden in beslag genomen. Er werd ook één persoon aangetroffen waarbij een bevel tot gevangenneming was uitgevaardigd. Verder werd nog een persoon betrapt wegens sturen spijts verval en moest een andere bestuurder onmiddellijk een boete betalen voor overdreven snelheid.