Droogkast in brand na barbecue 22 mei 2018

02u33 0

Op het koertje van een rijhuis in de Koning Albertstraat heeft zondagnachtrond 1 uur een defecte droogkast vuur gevat. Het waren bewoners van de Koninginnestraat die de brandweer verwittigden. De brandweermannen klauterden over het platte dak van een garage om de vuurhaard te vinden. Veel schade was er niet. Wellicht veroorzaakten vonken van een barbecue het vuur, want de stekker van de droogkast stak niet in een stopcontact. (LSI)