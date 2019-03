Dronken betrapt door politie: man sluit zich aan bij AA en zweert alcohol af VHS

19 maart 2019

13u01 0 Menen Een jongeman uit Lauwe heeft van de politierechter in Kortrijk een milde straf gekregen nadat hij ’s nachts in dronken toestand met zijn vrachtwagen zwalpte over de weg. “Levensgevaarlijk, besefte ik nadien. Sinds dat moment heb ik de alcohol afgezworen.”

Bij de politie liep op 11 augustus vorig jaar rond vier uur ’s nachts een melding binnen dat er in Marke een vrachtwagen over de weg zwalpte. De trucker kon zonder ongevallen aan de kant worden gezet. De man uit Lauwe wankelde op zijn benen en verklaarde dat hij nogal wat bier achterover had gekapt. Z’n rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor een periode van vijftien dagen. “Mijn cliënt was een sociale drinker maar dat liep na verloop van tijd wat uit de hand”, sprak zijn advocate in de politierechtbank. “Na het incident in Marke besefte hij dat het zo niet verder kon. Hij schreef zich in bij de AA (Anonieme Alcoholisten, red.) en gaat elke week trouw naar de bijeenkomsten. Sinds half augustus vorig jaar raakt hij ook geen druppel alcohol meer aan.” De rechter toonde zich mild. Hij veroordeelde de jongeman tot het rijverbod dat hij intussen al heeft uitgezweet en een boete van 800 euro. De rechter gaf geen bevel tot het installeren van een alcoholslot omwille van het duidelijk veranderde gedrag van de Lauwenaar.