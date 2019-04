Drie obussen opgegraven bij start werken nieuw scoutslokaal Maxime Petit

03 april 2019

21u59 5 Menen De aanleg van een werfweg woensdag op de terreinen van de Meense Scouts aan De Koekuit heeft meteen voor spektakel gezorgd. Er werden immers drie obussen opgegraven. Ontmijningsdienst DOVO haalde de explosieven snel op.

De jeugdvereniging hunkert al decennia lang naar een nieuw lokaal. In 1976 werd er al een spaarboekje geopend voor de realisatie van de droom en pas tegen 2010 stond er een aardige som op die rekening waardoor de plannen geconcretiseerd werden. Sinds bekend raakte in 2018 dat het stadsbestuur ook fors investeert in de bouw van nieuwe lokalen, konden de initiatiefnemers rond ex-leider Sven Geldof het licht effectief op groen zetten voor de start van de bouw. Dat gebeurde woensdag en meteen werd het terrein onherkenbaar veranderd. Maar de werknemers van aannemer Beeuwsaert moesten de werken wel even onderbreken toen ze op drie obussen botsten. De ontmijningsdienst DOVO kwam snel ter plekke om de gevaartes te verwijderen. Er moest ook snel gehandeld worden aangezien er tijdens het weekend veel kinderen toeven op de site. Van een gevaarlijke situatie was er echter op geen enkel moment sprake.

De werfweg zal tegen dit weekend volledig aangelegd zijn en zal bestaan uit steenslag tot een tiental centimeters onder het maaiveld waarop achteraf versterkte grasmatten komen. Dat zal het terrein een groene tint geven en de omgeving zal op die manier ook zeer toegankelijk zijn voor de hulpdiensten.

Volgende week worden de werken stilgelegd voor de opbouw van het jaarlijks festival Jiggy Open Air dat op 12 en 13 april plaatsvindt. In de week van 15 april worden de bouwwerken hernomen. Als alles volgens planning verloopt, zullen de scoutsleden vanaf het nieuwe werkjaar -in september 2019- kunnen genieten van hun nieuwe parel aan De Koekuit.