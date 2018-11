Drie jaar cel gevraagd omwille van 1.000 cannabisplantjes 29 november 2018

02u23 0 Menen Twee Nederlanders riskeren elk drie jaar cel voor een cannabisplantage in een loods op het kruispunt van de Schonekeerstraat met de Lauwbergstraat in Lauwe dat in 2015 werd ontdekt.

Speurders vielen op 14 maart 2015 binnen in de loods nadat ze het doen en laten rond de loods al een tijdje in de gaten hadden gehouden. Ze troffen drie loodsen aan die werden gebruikt als cannabisplantages. Bij twee plantages was onlangs geoogst, en in een derde loods stonden zo'n 1.000 plantjes in bloei.





Via de eigenaars van de loodsen kwamen de speurders terecht bij twee Nederlanders die de loodsen hadden gehuurd. "Beiden konden ook gelinkt worden aan andere plantages in Turnhout, Oudenaarde en Arendonk die precies op dezelfde manier waren opgebouwd", zei het openbaar ministerie. De advocaat van één Nederlander vraagt de vrijspraak voor zijn cliënt Ramon V. (34). "Enkel één vingerafdruk van de man werd gevonden op een lampenkap. Toen hij eerder al te maken had met de politie bij een andere plantage heeft hij al zijn materiaal verkocht. Maar met deze plantage had hij niets te maken."





Naast de celstraf riskeren beide mannen ook een geldboete van 24.000 euro waarvan 12.000 euro effectief. Vonnis op 19 december. (AHK)