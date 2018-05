Dorpsfiguur Lucien Vandoorne overleden 03 mei 2018

02u37 0

Met het overlijden van Lucien Vandoorne (86) is het Breugheldorp Rekkem alweer een dorpsfiguur armer. De gepensioneerde douanier werd in 2001 vereeuwigd op doek door Nesten tijdens Breughelkermis. Hij kreeg de titel van dorpsfiguur voor zijn jarenlange inzet voor Breughelkermis en andere verenigingen. Zo regisseerde hij liefst 25 keer het wagenspel en speelde zelf zeven keer mee als acteur. Daarnaast was hij een van de eerste straatzangers en kende een lange carrière als koorlid van het Sint-Niklaaskook. Lucien Vandoorne is maandag onverwacht overleden in zijn woning en laat zijn vrouw Bertha Lernout, zijn twee zonen en vijf kleinkinderen achter. De afscheidsplechtigheid vindt plaats op zaterdag 5 mei om 12 uur in de Sint-Niklaaskerk. (XCR)