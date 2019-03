Dirk Robaey (54) vertrekt op 31 maart alleen op pelgrimstocht naar Compostella: “Ik denk dat ik het kan, want ik heb het nog nooit gedaan”

Maxime Petit en Xavier Coppens

05 maart 2019

19u51 0 Menen Hij speelt al 20 jaar met het idee en eind deze maand voegt de zaakvoerder van Tank-Service Dirk Robaey de daad bij het woord. Hij gaat te voet alleen naar Santiago de Compostella in Spanje, op zo’n 2.500 kilometer van thuis. “Ik ben al 33 jaar druk in de weer en hoop met deze tocht wat rust te vinden.”

“Eigenlijk had ik deze uitdaging pas gepland op het moment dat ik met pensioen zou gaan, maar het leven kan zo snel voorbij zijn dat ik niet langer wilde wachten.” Geen sinecure voor Dirk, want hij laat zijn goed draaiende zaak gedurende minstens 100 dagen achter. “Mijn vrouw zal het bedrijf gedurende deze periode leiden. We hebben serieus moeten praten, want ze ging niet meteen akkoord met mijn plan.”

Zeer primitief

Voor Dirk is het een bewuste keuze om de pelgrimstocht alleen af te leggen. “Ik hou al mijn hele leven rekening met anderen en nu kan ik doen en laten wat ik wil. Dat heeft natuurlijk ook een keerzijde, want misschien zal ik mij wel eenzaam voelen of zal de verveling toeslaan. Daar heb ik toch wel schrik voor. Alleen in mijn eerste etappe mogen sportievelingen meestappen tot in Doornik. We vertrekken op zondag 31 maart om 10 uur aan mijn deur in de Klaproosstraat 25. De eerste tocht zal zo’n 30 à 35 kilometer bedragen. Daarna slaap ik in een jeugdherberg, maar de rest van de reis is helemaal niet gepland. Ik zal overnachten in kloosters, in een tent in bossen, in abdijen en in stallen. Zeer primitief, maar ik hoef geen luxe. Wat eten, een beetje drinken en een dak boven het hoofd als het regent. Meer moet dat niet zijn.”

Als alles goed gaat, dan bereikt Dirk halverwege juli zijn bestemming. “Ik denk dat ik het kan, want ik heb het nog nooit gedaan”, zegt hij er lachend bij. “Natuurlijk heb je vele zaken niet in de hand. Als je je enkel verzwikt of je raakt betrokken bij een verkeersongeval, kan de tocht meteen voorbij zijn. Wie weet, word ik ook aangevallen door honden, dat is een klassieker. Daarom wandel ik ook met stokken. Indien het nodig is, kan ik ze daarmee misschien verjagen.”

13.500 euro

Dirk koppelde zijn tocht aan een goed doel, De Pelikaan in Menen, waar volwassenen met een verstandelijke beperking verblijven. Dankzij meer dan 100 sponsors verzamelde hij tot dusver al bijna 13.500 euro. Daarmee wil hij graag een beleef-tv schenken aan het centrum. Een beleef-tv is een grote tafel waarvan de ganse oppervlakte van het tafelblad bestaat uit een tablet die de bewoners kunnen bedienen.

En wat is Dirk van plan na zijn tocht? “Mijn vrouw komt me oppikken met de camper in Compostella en dan keren we terug via de weg die ik aflegde. Ik denk dat dit avontuur mij voor het leven zal tekenen. Eens een pelgrim, altijd een pelgrim, hoor ik vaak. Hopelijk krijg ik de microbe niet te zwaar te pakken, anders krijg ik miserie met mijn vrouw”, besluit Dirk Robaey met een knipoog.

De avonturen van Dirk kunnen gevolgd worden via www.dirkwalkstocompostella.be en via www.facebook.com/dirkwalkstocompostella.