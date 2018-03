Directie schorst twee vechtjassen LEERLINGEN VTI SPREKEN BUITEN SCHOOL AF VOOR KNOKPARTIJ HANS VERBEKE

15 maart 2018

02u46 0 Menen Twee leerlingen van het VTI Sint-Lucas in Menen zijn voorlopig geschorst omdat ze enkele dagen geleden een dispuut uitvochten in de omgeving van de school. De knokpartij werd gefilmd door andere leerlingen en circuleert intussen op het internet. De politie is een onderzoek gestart.

De garages achter het CM-gebouw aan de Grote Markt in Menen waren eind vorige week het decor voor een fikse vechtpartij tussen twee jongeren, beiden leerlingen van het VTI Sint-Lucas. Andere jongeren filmden het gevecht met hun smartphone. Op de beelden is te zien hoe beide vechtjassen flink te keer gaan, uiteindelijk wint één van de twee het pleit. Hij wordt uiteindelijk door omstaanders - enkelen van hen filmden het gevecht - aangemaand om de andere met rust te laten. De beelden vonden de voorbije dagen hun weg op het internet. Een leerling van de school die ze via Messenger ontving, stapte ermee naar zijn ouders die verontwaardigd reageerden op het geweld. Via een tussenweg belandde het beeldmateriaal bij de directie van de school. Die reageert geschokt.





"Dit is absoluut ontoelaatbaar", zegt directeur Frederik Bevernage. "De leerlingen in kwestie hadden een dispuut en maakten een afspraak om dat op een afgelegen plek uit te vechten. Dergelijk geweld schaadt ons imago, ook als de feiten zich voordoen buiten de schoolmuren, zoals hier het geval is. Het druist in tegen alle waarden waar we voor staan en kan voor onrust en angst zorgen bij andere leerlingen. Daarom hebben we de twee leerlingen in kwestie onmiddellijk geschorst. Er loopt nu een tuchtprocedure. Allicht werken we een herstelplan uit voor beiden, met de bedoeling hen weer op het juiste spoor te krijgen. Dat moet mogelijk zijn, op voorwaarde dat de twee bereid zijn om mee te werken. Doen ze dat niet, dan worden ze definitief van school gestuurd. Maar dergelijke beslissingen worden niet lichtzinnig genomen."





Volgens de leerling die de beelden aan zijn ouders toonde, is het gevecht geen alleenstaand geval.





"Er is blijkbaar zelfs al gevochten op de speelplaats", zegt de vader van de tiener. "Dat gebeurt telkens uit het zicht van de leerkrachten die toezicht houden." Directeur Bevernage is daar niet van op de hoogte. "We gaan het in elk geval in de gaten houden", zegt hij. Ook de politie is niet opgezet met de beelden. "Het gevecht was ons nog niet eerder gemeld", zegt Tony Halsberghe, chef van de politiezone Grensleie. "Het spreekt vanzelf dat we dergelijke knokpartijen niet kunnen toelaten. We zijn dan ook onmiddellijk met een onderzoek gestart."