Directeur Binnenlandse Zaken op N-VA-lijst 29 juni 2018

Yngvild Ingels, directeur van Binnenlandse Zaken bij minister Jan Jambon krijgt een plaats op de N-VA-lijst in oktober. De dame is dochter van voormalig VU-kandidaat Eric Ingels en woont sinds 2012 opnieuw in Lauwe. Ze startte haar werkervaring als socioloog in het Rode Kruis-opvangcentrum in Menen. Sinds 2014 werkt ze op het kabinet van Jambon en is ze vooral bezig met private veiligheid, identiteitsfraude, bestuurlijke handhaving en de ontwikkeling van tools zoals de app 112 en BE Alert. "Ik wil iets terugdoen en mijn ervaring ter beschikking stellen voor een warm en veilig Menen", aldus Ingels. De volledige N-VA-lijst wordt op maandag 9 juli voorgesteld. (XCR)