Dinsdag in ‘Faroek Live’: Onopgeloste home invasion bij groenten- en fruithandelaarsfamilie Braye Hans Verbeke

17 maart 2019

18u16 0 Menen Het opsporingsprogramma ‘Faroek Live’ besteedt komende dinsdag aandacht aan de home invasion waarvan de familie Braye uit Rekkem midden januari het slachtoffer was. Drie daders takelden de gekende familie van fruitverkopers toen zwaar toe en gingen aan de haal met geld en juwelen.

De feiten deden zich voor op zaterdagavond 12 januari in de villa van de familie Braye langs de Neerweg in Rekkem. Die dag werd Sophie Braye, de vrouw van de zaakvoerder, 49 jaar en al de hele dag werden thuis voor haar geschenkjes afgeleverd. Vader Georges koesterde dan ook geen argwaan toen er ’s avonds opnieuw een koerier aan de voordeur stond. Tot hij plots in de loop van een vuurwapen keek. De 70-jarige man incasseerde onmiddellijk enkele slagen op het hoofd maar ging de gangster toch prompt te lijf. Toen twee kompanen van de boef te voorschijn kwamen, moest Georges dan toch het onderspit delven.

Ook vrouw en schoonzoon hardhandig aangepakt

Ginette Van West (71), de echtgenote van Georges Braye, kwam net uit de badkamer toen de gangsters binnenstormden. De vrouw had zich net wat opgetut om de verjaardag van haar dochter te gaan vieren. Ze werd geslagen, viel tegen de deur en verloor het bewustzijn. Schoonzoon Patrick Neirynck (49) die net thuis kwam met de weekrecette van de naastgelegen winkel Pom d’Amour, werd hardhandig aangepakt. De man liep een stevige hersenschudding op.

Bewakingscamera’s leveren niet genoeg aanwijzingen op

De gangsters gingen aan de haal met de weekrecette, een voorraad juwelen, een handtas en enkele waardevolle sjaals. Ze vluchtten in een donkerkleurige Renault Mégane. De slachtoffers bleven gewond en getraumatiseerd achter. Eén en ander werd geregistreerd door bewakingscamera’s in en aan de woning van de getroffen familie. De beelden zijn waardevol maar volstaan niet om de daders te identificeren. Daarom vonden enkele weken geleden bij de familie Braye opnames plaats voor het opsporingsprogramma ‘Faroek Live’. De speurders hopen op die manier een doorbraak te forceren in het onderzoek.

‘Faroek Live’, dinsdag 19 maart om 21.35 uur op vtm.