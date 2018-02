Dinsdag afscheid van Mario Ackou 24 februari 2018

02u34 0 Menen In de aula van de begraafplaats in Menen, langs de Dadizelestraat, wordt komende dinsdag om 11.30 uur afscheid genomen van Mario Ackou (53).

De vrijgezel stierf dinsdagavond in het AZ Delta in Menen, nadat hij enkele uren voordien betrokken raakte bij een zwaar ongeval op de Kezelberg in Moorsele. Ackou, een fervent supporter van KSCT Menen, heeft geen familie meer maar dankzij een vriend is er toch een waardige afscheidsplechtigheid voor de vrijgezel. Wie iets wil bijdragen om de kosten van de uitvaart en eventueel de grafzerk te helpen financieren, kan storten op rekeningnummer BE14 4641 1701 4183 van uitvaartzorg Serrus, met de melding 'Steun Mario Ackou'. (VHS)