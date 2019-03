Dieven stelen sigaretten uit Press-shop Alexander Haezebrouck

24 maart 2019

12u01 0

In de nacht van vrijdag op zaterdag slaagden dieven erin om binnen te breken in de Press-shop langs de Rijselstraat in Menen. Omstreeks 4 uur konden ze met een koevoet de deur openbreken en raakten zo binnen in de winkel. Ze gingen er uiteindelijk vandoor met een lading sigaretten. De politie onderzoekt de zaak, van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.