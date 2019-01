Dieven stelen diepvrieshamburgers en frisdrank uit KSA-lokaal. Alexander Haezebrouck

13 januari 2019

Dieven braken afgelopen week binnen in het KSA-lokaal langs de Oude Leielaan in Menen. De daders slaagden erin het slot van de toegangsdeur af te breken en binnen te dringen in het KSA-lokaal. De daders gingen er uiteindelijk vandoor met diepvrieshamburgers en frisdrank. De politie is een onderzoek gestart maar van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.