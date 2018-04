Dierenasiel verkoopt chocolade voor verwaarloosde honden 13 april 2018

02u50 0

Tien van de 77 verwaarloosde honden die op 14 maart uit een illegale kwekerij in Beselare werden gehaald, huizen momenteel in het Rekkemse dierenasiel De Grensstreek. Vooral de medische verzorging van de honden kost handenvol geld en daarom lanceert het asiel een actie.





"Wij verkopen momenteel doosjes met chocolade hartjes en met kokosrotsjes. Ze kosten respectievelijk 5 en 6 euro", vertelt Lindsay Goeminne van het asiel.





De doosjes worden niet alleen in het asiel verkocht, maar ook thuis bij verschillende medewerkers: krantenschop Doortje in Menen, bij Veronique Cottyn en Lacey Van der Smissen in Lauwe, Lindsay Goeminne en dierenspeciaalzaak Noach in Wevelgem, Martine Verstraete en Dorine Mourise in Gullegem, Jacky Desnouck en Annick Melaerts in Bissegem en bij Sabine Vanthournout in Heule. info: www.degrensstreek.be. (XCR)