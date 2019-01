Dief steekt man op scooter in de borst: dader opgepakt in tuin Alexander Haezebrouck

16 januari 2019

20u44 0 Menen In Menen stak een dief woensdagnamiddag een man op een scooter neer met een mes. De politie kon de dader vatten nadat hij zich had verscholen in een tuin. “Gelukkig verkeert het slachtoffer niet in levensgevaar”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie.

De politie werd omstreeks 16.40 uur verwittigd van een gewapende diefstal in de Wervikstraat in Menen. “Het slachtoffer was net bedreigd geweest door een man met een mes”, vertelt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie (Menen, Wevelgem, Ledegem). “De dader had ook de koptelefoon van het slachtoffer losgerukt. Het slachtoffer omschreef de man als verward en mogelijk onder invloed. We zijn meteen gestart met een zoektocht.” De dader zette zijn weg verder in de richting van de Lageweg. Daar deed de dief ook een scooter stoppen. Zonder enige aanleiding stak hij de bestuurder van de scooter in de borststreek. “De dader vluchtte niet weg met de scooter maar te voet”, zegt Vannieuwenhuyse. “Het slachtoffer werd meteen naar het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper gebracht. “Gelukkig is zijn toestand stabiel.” De politie kon de man arresteren. Hij had zich ondertussen verscholen in een tuin. De dader is gekend voor verschillende diefstallen en druggerelateerde feiten. Het parket is een onderzoek gestart.