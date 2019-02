Dief grist kassa met 170 euro mee na duw- en trekwerk met zaakvoerster Animaux Express AHK

22 februari 2019

09u23 0

De zaakvoerster van dierenspeciaalzaak Animaux Express in de barakken in Menen werd woensdag geconfronteerd met een dief. Omstreeks 17.30 uur probeerde een onbekende man plots aan de haal te gaan met de kassa. Zaakvoerster Viviane Rabaut (59) had het op tijd in de gaten en probeerde te verhinderen dat de man weg ging met de kassa. Viviane gooide zichzelf op de kassa waardoor beiden begonnen te duwen en te trekken. Uiteindelijk slaagde de man erin om de kassa los te rukken en er vandoor te gaan. Viviane liep hem nog achterna terwijl ze aan het roepen was, maar de man kon ontkomen. In de kassa stak zo’n 170 euro. De politie kamde de buurt kort na de feiten nog uit, maar kon de man niet vinden. Ze onderzoeken de zaak.