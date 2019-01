Dief die bromfietser neerstak wordt vervolgd voor poging doodslag Alexander Haezebrouck

17 januari 2019

18u53 0

De 33-jarige dief die gisteren een bromfietser neerstak in Menen, wordt vervolgd voor poging tot doodslag. Dat bevestigt het parket. V. J. pleegde eerst in de Wervikstraat een diefstal met geweld en wilde de koptelefoonoortjes van een 25-jarig slachtoffer. Het slachtoffer raakte hierdoor ook door het mes dat de dief bij had, lichtgewond. Wat verderop in de Lageweg hield de dief een bromfietser tegen en plantte het mes prompt in de borststreek van de 37-jarige bromfietser. Het 37-jarig slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis in Ieper maar verkeert niet in levensgevaar. De politie slaagde erin de dader iets later te arresteren, hij had zich verscholen in een tuin. De man verscheen donderdag voor de onderzoeksrechter, hij zal zich later moeten verantwoorden voor een poging tot doodslag op de 37-jarige bromfietser.