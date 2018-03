Diamant voor Joseph en Marie-Rose 16 maart 2018

Joseph Verhelst (84) en Marie-Rose Tytgat (81) werden ontvangen in het stadhuis van Menen naar aanleiding van zestig huwelijksjaren. Hun nageslacht is fors uitgegroeid met negen kinderen , dertig kleinkinderen en veertien achterkleinkinderen. Joseph werd geboren in Moeskroen, Marie-Rose in Menen. Het koppel bleef altijd in Menen wonen. Joseph werkte als textiel- en metaalarbeider. Marie-Rose werkte slechts enkele jaren buitenshuis en had dan de handen vol met de opvoeding van de negen kinderen.





(XCR)