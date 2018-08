Diamant voor Frans en Nicole 22 augustus 2018

Frans Lein (88) en Nicole Cottenier (82) stapten zestig jaar geleden in het huwelijksbootje en dat verdiende een ontvangst op het Lauwse gemeentehuis. Frans werd op 17 mei 1930 in Passendale geboren, zijn vrouw op 19 mei 1936 in Kortrijk. Na het huwelijk verhuisde het koppel naar de Albrecht Rodenbachlaan in Lauwe waar ze vandaag nog altijd wonen. In 1956 stichtte Frans het studiebureel Verkor, een adviesbureau van Linex, zelf een filiaal van De Witte Lietaer en in 1974 werd Sicoplan aan de Leie opgericht. In zestig jaar tijd bezocht Frans meer dan 100 landen. Nicole zorgde voor de drie kinderen Marijke, Filip en Kathleen. Ze hebben drie kleinkinderen: Charlotte, Lynn en Emma en twee achterkleinkinderen: Elliott en Ella.





