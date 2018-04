Diamant voor André en Francine 24 april 2018

02u30 0

André Reeuws (83) en Francine Bultynck (81) gaven elkaar zestig jaar geleden het jawoord. Het koppel woont ondertussen 57 jaar in de Vagevuurstraat in Rekkem. Beiden zijn ook geboren in Rekkem. André werkte 30 jaar als wever bij Louis Depoortere in Aalbeke. Zijn vrouw werkte er ook als bobijnster. Kristien is de enige dochter, Elien en Niels de kleinkinderen.





(XCR)