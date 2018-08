Diamant voor Achiel en Georgette 08 augustus 2018

Achiel Catry (83) en Georgette Stichelbout (80) hebben hun diamanten bruiloft gevierd. Ze stapten op 12 juli 1958 in Lauwe in het huwelijksbootje. Achiel woont al 49 jaar in de Langekeerstraat in Lauwe, terwijl Georgette sinds vorig jaar in rusthuis OLV Middelares in Rekkem verblijft. Achiel verdiende zijn brood bij De Witte-Lietaer in allerlei functies. Ook zijn vrouw kwam daar aan de kost als magazijnierster. Uit hun huwelijk werd één dochter Bianca geboren. Met Kevin is er ook één kleinzoon.





(MPM)