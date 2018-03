Diaken vervangt vermoeide priester 28 maart 2018

02u44 0 Menen Lauwe heeft vanaf 1 april niet langer een pastoor. De vermoeide priester Nikolaas Vanneste die verhuist naar Bredene wordt vervangen door diaken Steven Knockaert (50).

De Wevelgemnaar ruilde tien jaar geleden zijn job als metselaar voor een voltijdse betrekking als diaken. In 2015 werd hij benoemd in Wevelgem om er de -ondertussen veroordeelde- diaken Ivo Poppe te vervangen. "Jammer dat ik na drie jaar Wevelgem al moet verlaten. Ik was er omringd door een groep van fantastische medewerkers. Ik ga vanaf 1 april aan de slag in Lauwe." Knockaert is een vlotte man die graag zichzelf blijft. "Mijn lange haren ben ik kwijt, net zoals mijn motorfiets, maar die heb ik vervangen door een cabrio", lacht de sympathieke diaken. "Zelf ben ik niet zo gekend in Lauwe, maar ik ben de broer van Heidi van de Lauwse slagerij Peter en Heidi." Steven is van kindsbeen af gelovig en leerde bijbelse teksten als misdienaar. Voor Knockaert tot diaken werd gewijd, was hij negen jaar vrijwilliger bij de Sint-Michielsbeweging. Steven Knockaert zal samen met priester Chris Deconinck de federatie Lauwe-Rekkem leiden.





(XCR)