Dertiende wijnbeurs 02 februari 2018

De Vriendenkring van de Zeelui organiseren op vandaag, morgen en overmorgen (4 februari) voor de dertiende keer een wijnbeurs. Hoewel de beurs plaatsvindt net over de grens in Halluin in Frankrijk komen heel wat wijnliefhebbers uit Menen, Wevelgem, Wervik en Moeskroen. "Wij doen dan ook heel wat moeite om reclame te maken in België", weet voorzitter Christian Verpraet. "Tijdens het weekend verwelkomen we 44 wijnboeren. Er zijn ook standjes met Franse streekproducten. Later op het jaar viert de vereniging haar 35ste verjaardag. De beurs vindt plaats in de Salle de Manège in het centrum van Halluin." Op vrijdag is de beurs open van 17 tot 21 uur, op zaterdag van 10 tot 20 uur en op zondag van 10 tot 19 uur.





(XCR)