Denk na over invulling hoeve Haute Cense 20 juni 2018

02u44 0

De stad Menen kocht in 2016 de hoeve Haute Cense in de Barakken. De inwoners hopen ergens dat het gebouw kan worden gecompenseerd voor de groene site Zuidstraat die straks verkocht wordt.





De stad wil nu samen met AGB een participatiemoment organiseren nu er een architect is aangesteld. Wie wil participeren is welkom op vandaag, woensdag 20 juni, om 19 uur in het lokaal van de Volksharmonie in de Schansstraat.