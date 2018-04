Decospan investeert liefst 40 miljoen euro 11 april 2018

02u33 0

Het familiebedrijf Decospan investeert op de industriezone Grensland in Menen in een nieuwbouw. Goed voor een investering van ongeveer veertig miljoen euro.





Decospan maakt producten op basis van fineerhout en is Europees marktleider. De hoofdzetel van de nv Decospan bevindt zich in de Lageweg. Langs de Ringlaan investeert men onder meer in een volautomatisch hoogbouwmagazijn. De hoogte bedraagt 42 meter en daarin worden momenteel door de firma Ceratec uit Ploegsteert in de gangen zes volautomatische magazijnkranen geïnstalleerd. De nieuwbouw is nu al een blikvanger want het is op Grensland het hoogste gebouw. (DBEW)