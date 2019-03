Danny (59) van café National (met vaste klanten zoals Luc Dufourmont en Freddy De Vadder) gaat met pensioen: “Tijd om de tapkraan dicht te draaien” Alexander Haezebrouck & Xavier Coppens

05 maart 2019

19u07 1 Menen Danny Duyck (59) van café National op ’t Paradijs in Rekkem gaat eind deze maand met pensioen. Het café krijgt daarna nieuwe uitbaters. “Ik werk al sinds mijn 14 jaar, het is voor mij tijd om de tapkraan dicht te draaien”, zegt Danny.

Danny was negen jaar lang het gezicht van café De Smokkelaar op de Plaats in Rekkem. Na de breuk met zijn echtgenote, die De Smokkelaar nog altijd uitbaat met hun dochter, werd hij cafébaas van café National op ’t Paradijs. In 2007 nam bedrijfsleider Jean-Marie Ghesquière, die een bedrijf op de grensovergang aan de E17 heeft, het café over. “Hij zocht wel een gerant om het café open te houden”, vertelt Danny. “Luc Dufourmont, die iedereen ondertussen kent van de serie Bevergem, werkte toen bij hem en vroeg hem waarom hij niet eens met mij ging praten. Dat ik hier uiteindelijk elf jaar achter de toog heb gestaan, heb ik aan hen te danken. Maar dat ik een horecazaak zou openhouden, stond in de sterren geschreven. Ik ben geboren in een café in Lauwe en al mijn familieleden hielden destijds een café open. Toch heeft het geduurd tot mijn huwelijk voor ik begon als cafébaas. Ik was 14 jaar toen ik begon bij tapijtenbedrijf Louis De Poortere, ik heb daar 18 jaar gewerkt. Daarna was ik nog truckchauffeur voor ik begon met café De Smokkelaar. Ondertussen heb ik 46 jaar onafgebroken gewerkt en is het tijd om met pensioen te gaan.

Traktatie

Danny wil zijn afscheid niet zomaar laten voorbijgaan. “Mijn laatste dag in het café is op 28 maart en dan wil ik een dikke merci zeggen aan alle klanten”, vertelt Danny. “Ik ga trakteren met twee vaten bier. Uiteraard zal ik de klanten missen, maar ik kom zeker nog af en toe langs om met hen samen een pint te drinken. De mensen zullen me sowieso wel weten te vinden.” Dat Danny gemist zal worden, staat vast. “Hij is de beste cafébaas van Rekkem”, klinkt het in café National. Vaste bekende klanten van Danny waren Luc Dufourmont en Freddy De Vadder. Het café zal verder uitgebaat worden door een vrouw uit Ieper, die er in de voormiddag zal staan, en een man uit Kortrijk die de avondshift op zich zal nemen.