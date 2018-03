Dader én slachtoffer riskeren twee maand celstraf 01 maart 2018

Zowel een 24-jarige jongeman en een 44-jarige vrouw uit Menen riskeren een gevangenisstraf met uitstel van twee maanden nadat ze slaags raakten aan een huisartsenpraktijk in Menen. "Die jongeman heeft mijn cliënte zonder uitlokking een ferme vuistslag tegen haar rechteroog gegeven", zei de advocaat van Christelle L. "Ze heeft daarna niet teruggeslagen. Hoe kan zij hiervoor dan vervolgd worden? Ze is enkel slachtoffer in deze zaak." De vrouw was een tijdlang gehuwd met de oom van Jeremie D. maar sinds de scheiding koestert ze haatgevoelens tegenover de familie van haar ex-man. Beiden kwamen elkaar toevallig tegen in een huisartsenpraktijk. Volgens de jongeman stond de vrouw hem van buiten de praktijk uit te schelden en uit te dagen. Daarop is Jeremie naar buiten gegaan en gaf haar een vuistslag tegen haar oog. Beiden riskeren ook een geldboete van 300 euro. Vonnis op 14 maart. (AHK)