College in diepe rouw na overlijden Nicolas (18) LSI

18 februari 2019

15u33

Bron: LSI 0

Het Sint-Aloysiuscollege in Menen is in diepe rouw. In de nacht van vrijdag op zaterdag overleed laatstejaarsstudent Nicolas Rogier (18) uit Wevelgem bij een verkeersongeval met zijn fiets op de A19 in Menen. “Dat sloeg diepe wonden bij de leerlingen van de school”, weet directeur Mathieu Dehaene. “Vooral bij zijn leeftijdsgenoten maar ook bij de anderen. Door zijn lidmaatschap van KSA en de voetbal was Nicolas goed gekend. Bovendien volgt zijn zus Morgane ook bij ons les in het vierde.”

Maandagvoormiddag hadden de laatstejaars niet veel zin in les. “Ze wilden vooral samen zijn, vaak zonder veel woorden”, aldus nog de directeur. “We geven hen daar de ruimte en tijd voor. Wie wil, kan de hele week even de les verlaten en naar een stille ruimte gaan. Daar is een rouwhoekje met een foto van Nicolas ingericht. Medeleerlingen zorgden ook al voor de projectie van foto’s, kaarsjes, rozen en een voetbalsjaal. Er is ook de mogelijkheid om een boodschap in een rouwboek te schrijven.” Vrijdag plant de school nog een gezamenlijk herdenkingsmoment voor alle leerlingen op de speelplaats. Zaterdag om 9.30 uur vindt dan de officiële begrafenis plaats in de aula van het crematorium in Kortrijk.