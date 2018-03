Citaat van de week 10 maart 2018

De reeks 'Down The Road' op Eén, van Dieter Coppens, wordt heel positief onthaald. Ook in beeld, zij het op de achtergrond: Griet Dehamers. In haar hoedanigheid van coach keek zij er op toe dat de deelnemers zich tijdens de reis goed voelden.