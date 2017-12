Ceril is het eerste kerstkind 02u28 2 Foto Maxime Petit Het gezin is blij met de komst van Ceril.

In de regio Leiestreek is Ceril Popelier het allereerste kerstkind. Hij opende gisterenmorgen om 2.15 uur voor het eerst zijn oogjes in AZ Delta en is de zoon van de trotse ouders Jelle Popelier (26) en Joyce Missinne (27) uit Rollegem-Kapelle. "Ceril was gepland voor oudejaarsavond, maar zondagmiddag rond 16 uur wou Ceril niet langer wachten. We dachten dat hij op 24 december al geboren zou zijn, maar de bevalling duurde toch net iets langer", zegt mama Joyce. "Het is de eerste keer dat ik nuchter was op kerstavond", lacht papa Jelle. "Nu hebben we een kerstbaby, maar we zijn niet gelovig en zullen ons kerstkind niet laten dopen." Ceril, die 3,780 kilogram weegt en 51,5 centimeter groot is, heeft nog een zus Anette van 1 jaar en 7 maanden. In AZ Delta Menen is later op de dag nog een tweede kerstkind geboren, net zoals in AZ Groeninge in Kortrijk. (XCR)