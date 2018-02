Centrum Menen kleurt blauw-wit 08 februari 2018

Volleyclub Par-ky Menen ontvangt op woensdag 14 februari de Griekse topclub Olympiacos Piraeus in de kwartfinale van de Challenge Cup. Het bestuur wil de topper zichtbaar maken in het centrum van de stad en roept sympathisanten en handelaars op om een Griekse vlag te laten wapperen. Deelnemende handelaars aan een promoactie ontvangen vijftien toegangtickets voor de topper die ze kunnen verloten of weggeven aan hun klanten. Daarnaast krijgen ze een poster, een wedstrijdaffiche, een Griekse vlag en minivlaggetjes om de topper en de actie in de kijker te zetten. Meer dan twintig handelaars zijn al bereid om deel te nemen. Op de wedstrijddag zelf staat nog een VIP-maaltijd in een aangepaste sfeer op het programma. "De actie moet wat geld in het laatje brengen, want elke Europese ronde kost de club 10.000 euro. Met een zichtbare aanwezigheid van onze topper, hopen we dat we van Par-ky een 'talk of the town' kunnen maken", vertelt manager Bo Decramer. (XCR)