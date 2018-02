Centrum Menen heeft een actieplan nodig 02 februari 2018

Unizo Menen trekt aan de alarmbel. "We hebben nood aan een actieplan om de leegstand terug te dringen", zo zei Unizo-voorzitter Veerle Meganck aan alle Meense partijvoorzitters, behalve die van het Vlaams Belang, die afwezig was op de nieuwjaarsreceptie van Unizo en Markant. Unizo overhandigde aan de zes partijvoorzitters een bundel met ondernemersprioriteiten en de vereniging voor zelfstandigen hoopt dat elke partij deze zal opnemen in haar verkiezingsprogramma. "Naast het actieplan voor het centrum zijn er nog twee andere aandachtspunten. De bereikbaarheid tijdens openbare werken en evenementen kan beter. En er is verder ook nood aan een ambtenaar lokale economie die advies geeft en kan inspelen op de behoeftes van de ondernemers." (XCR)