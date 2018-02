Carnaval beleeft hoogtepunt 26 februari 2018

02u30 0

Duizenden mensen hebben gisteren in Menen de koude getrotseerd om de carnavalsstoet bij te wonen. Net als vorig jaar was confetti alleen toegelaten aan het begin en einde van de stoet. In totaal konden toeschouwers zich vergapen aan 24 groepen, waarvan de helft uit Menen. Vooral de wagen van de Gullewappers uit Gullegem, met een grote raket op de wagen en kostuums in Lego-thema die verwezen naar het gekibbel tussen Trump en Kim Jong-un, maakte veel indruk. De nieuwe carnavalsorde De Witte Koe maakte een spetterende entree met een grootse koe-praalwagen en onder andere de chiro en KSA maakten het publiek warm met hun dansacts. "Hoeveel bezoekers we mochten verwelkomen, is moeilijk in te schatten", zegt schepen Laurent Coppens (CD&V). "Maar het was een mooie opkomst. Straten die normaal iets leger zijn, zoals de Bruggestraat en de Koningstraat, waren dit keer wel goed gevuld. Het viel op dat de toeschouwers wel de plekjes uitkozen waar ze in de zon konden staan, zonder zon was het toch net een stukje kouder." (JME)