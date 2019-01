Cannabis en cocaïnedealer riskeert één jaar cel Alexander Haezebrouck

Een 34-jarige man uit Menen riskeert één jaar gevangenisstraf voor de verkoop van cannabis en cocaïne. De politie kwam de man op het spoor tijdens een observatie van een woning in een ander drugdossier. Pieter-Jan V. werd aangetroffen aan de woning die in de gaten werd gehouden. De 34-jarige man bleek 25,7 gram cannabis op zak te hebben en bekende dat hij af en toe ook drugs verkocht en dat hij zo’n twee afnemers had. Volgens het parket is die verklaring ongeloofwaardig, mede door de uitlezing van zijn gsm blijkt de verkoop van de man stukken hoger te liggen. Volgens het parket maakte Pieter-Jan zo’n 11.105 euro vermogenswinst met zijn drughandel en vraagt om dat bedrag verbeurd te verklaren. Pieter-Jan V. werd in het verleden al verschillende keren veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Naast de celstraf riskeert hij ook een geldboete van 8.000 euro. Vonnis op vier februari.