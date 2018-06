Cafébaas ruilt Brugs café voor 't Belfort in Menen 12 juni 2018

02u43 0 Menen Een cafébaas als Jan Van den Berghe (47) die een bloeiende zaak op 't Zand in Brugge ruilt voor een café op de Grote Markt in Menen? Alleen de liefde kan daar iets mee te maken hebben.

Jan lacht: "Ik leerde Laetitia Ricart 2,5 jaar geleden kennen. In het weekend kwam ze weleens helpen, maar haar familie, de kinderen, haar thuis, dat is in Menen.





Zelf droomde ze ook van een eigen café. Van zodra we hoorden dat de uitbaters van café 't Belfort het na 21 jaar voor bekeken hielden, hebben we niet getwijfeld." Na wat opsmukwerken is café 't Belfort klaar voor een nieuwe wind. "'t Belfort blijft in de eerste plaats een café, maar in het zaaltje ernaast kiezen we voor een klein restaurant met eenvoudige, maar huisbereide gerechten", pikt Laetitia (47) in.





Kok

"We willen niet dat de mensen denken dat er geen pint meer aan de toog kan gedronken worden. In het restaurant staan de meubels van Brugge opgesteld en achteraan werd een keuken geïnstalleerd. Naar de winter toe denken we eraan om onze kaart uit te breiden, want Jan is eigenlijk kok van opleiding." Jan groeide op aan de toog. "Mijn ouders hadden een zaak in Wenduine. Ik was amper acht jaar toen ik al flesjes sorteerde."





(XCR)