Café ’t Brouwerspark wordt volkskroeg ‘De verdoken hoek’: “Menen heeft veel onbekende troeven” Maxime Petit

02 april 2019

12u43 0 Menen Vanaf zondag telt Menen weer een extra volkscafé. Kevin Vandenbulcke (41) en Lindsey Debreyne (36) openen er dan immers de kroeg ‘De verdoken hoek’ die vroeger door het leven ging als café ’t Brouwerspark.

Niet iedereen weet dat er een café schuilt in een zijstraat van de Kortrijkstraat aan de Piketpoort, vlak naast het Brouwerspark. “En toch waren wij meteen verknocht aan deze site”, zegt de nieuwe cafébaas Kevin Vandenbulcke die de afgelopen 12 jaar als metaalarbeider werkte bij Cretes in Gullegem. “Het café is niet te groot, ligt in het centrum en grenst aan een schitterend park in een rustige omgeving. Toen de vorige uitbaatster Tina Verheecke er de brui aan gaf, hebben wij niet lang moeten twijfelen.”

“We hebben de sleutel nog maar sinds vorige maand en zijn direct begonnen aan de drastische werken. Met uitzondering van de vloer en de elektriciteit heb ik alle renovatiewerken zelf uitgevoerd. Er is nog veel te doen, maar tegen de opening dit weekend komt alles in orde. De vroegere klanten zullen de kroeg niet meer herkennen: er zijn twee extra toiletten gebouwd, het interieur werd helemaal onder handen genomen en de toog is veel groter en staat op een nieuwe plaats”, aldus de handige harry. “We zijn blij dat de eigenaar van het gebouw Alain Schouteten ons ‘carte blanche’ gaf. Dat laat ons toe alles in te richten naar onze smaak. Er zullen heel wat antieke en rustieke tinten aanwezig zijn en het café krijgt gezellige hoekjes”, voegt Kevin er nog aan toe.

Jong en oud

Zijn vrouw Lindsey Debreyne die vroeger nog café Casa Mundo uitbaatte, zal ook geregeld achter de toog te zien zijn. Al geeft ze haar huidige job in de verkoop niet op. Ze kijkt wel uit naar de nieuwe uitdaging van Kevin. “Hij droomt al jaren van een eigen café. Vooral de gezelligheid en de verhalen van de mensen spreken hem aan. We willen er hier dan ook een volkscafé van maken waar iedereen zich thuis voelt. Ook de bejaarden van het rusthuis hiernaast zijn welkom, maar ook jongeren die de Markt te druk vinden, zullen hier een whisky of een pintje kunnen drinken. We bieden kleine versnaperingen aan zoals croques, droge worsten en kaasblokjes en we willen ook een zestal niet-commerciële biertjes op onze kaart zetten. We beschikken boven over een zaaltje dat we gratis ter beschikking stellen voor verenigingen die er willen vergaderen. De kaartersclub en de petanqueclub hebben hier ook nog hun vaste stek”, weet Lindsey.

“Met een groter terras kunnen we misschien ook meer wandelaars aantrekken in de zomerperiode”, hoopt ze. “We vernemen van het stadsbestuur dat er op termijn een nieuw speelplein komt op de site van Park ter Walle hier vlak naast. Dat kan ook jonge gezinnen naar hier lokken. Menen is een prachtige stad met heel veel troeven die velen zelfs niet kennen. Dat de mensen maar eens in de grensstad komen wandelen in plaats van naar Ieper te trekken”, adviseert ze.

Grensrock

De eerste grote test voor het koppel volgt eind juni wanneer Grensrock duizenden bezoekers lokt naar het Brouwerspark, net naast hun café. “We zijn altijd trouwe medewerkers geweest achter de bar van het festival maar nu zullen we in onze eigen zaak alles uit de kast moeten halen. We bekijken later nog met de organisatie hoe we op een goede manier kunnen samenwerken en wat we extra kunnen bieden aan de festivalgangers. We proberen daarbij origineel uit de hoek te komen in onze verdoken hoek.”

De verdoken hoek is telkens open van woensdag tot en met zondag telkens vanaf 10u tot ’s avonds laat. De kroeg heeft ook een eigen Facebookpagina. Op zondag 7 april om 10u opent het café de deuren voor het grote publiek.