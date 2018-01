Buschauffeurs De Lijn mogen niet gratis naar toilet van NMBS 31 januari 2018

02u51 0 Menen Buschauffeurs van de Lijn die rijden in Menen hopen elke dag tijdens hun dienst dat ze niet dringend naar het toilet moeten. Ze kunnen immers nergen gratis een sanitaire stop inlassen.

"Zolang er volk zit op de bus, mogen chauffeurs niet uitstappen. Aan het station in Menen is er een halteplaats, maar in het station mogen wij niet gratis naar het toilet van de NMBS", getuigt een anonieme chauffeur die zeer regelmatig de busrit 44 in Menen voor zijn rekening neemt. "Vroeger stonden we een kwartier stil in de Zuidstraat en hadden we een sleutel van het toilet van de jeugdsite. Maar de lokalen zijn vorig jaar in maart volledig afgebrand en sindsdien zijn we ons toilet kwijt. Onze vrouwelijke chauffeurs durven haast geen glas water drinken uit vrees onderweg naar het toilet te moeten."





Twee overheidsdiensten die elkaars personeel niet gratis naar het toilet laten gaan, het klinkt kafkaiaans! Hallo NMBS? "De regeling voor het gebruik van toiletten in stationsgebouwen voor buschauffeurs verschilt van stad tot stad. In Menen is er een toilet met een muntslot. Net zoals de gewone reizigers moeten chauffeurs er dus ook 50 cent betalen. Zo blijft het toilet proper", reageert NMBS-woordvoerder Geert Dierckx. De anonieme buschauffeur begrijpt het niet. "Dat is toch ongelofelijk dat wij als chauffeurs moeten betalen? Samen met de vakbond zullen we een brief sturen naar de stad Menen en vragen of zij op eigen grond aan het station geen toilet willen plaatsen." Burgemeester Martine Fournier (CD&V) reageert misnoegd.





"Wij zouden als stad een plastieken kot moeten plaatsen, terwijl er op wandelafstand een overheidstoilet is. Ah, het is moeilijk onderhandelen met de NMBS, dat mochten we zelf ervaren toen we camera's wilden plaatsen. Ik ga in het Vlaams parlement minister Weyts interpelleren en vraag aan mijn collega in het federale parlement om hetzelfde te doen." (XCR)