Burenruzie eindigt met schoten met alarmpistool 18 mei 2018

02u37 0

Een banale burenruzie is op 17 april 2016 geëscaleerd in de Halewijnstraat in Menen, toen een van de betrokkenen een wapen uithaalde.





Een buurman ging voor de zoveelste keer aanbellen bij zijn Franse buur om te klagen over geluidsoverlast.





"Hij was het beu dat in het weekend telkens feestjes werden georganiseerd terwijl hij dan moet werken", zei zijn advocaat. De buurman kreeg naar eigen zeggen plots slagen van de Fransman en twee vrienden van hem. Daarna vluchtte hij naar binnen, greep zijn alarmpistool en schoot tot acht keer in de lucht. Volgens de Franse buurman klopt die versie niet.





"Ik heb hem geslagen omdat hij ons bedreigde met dat pistool", vertelde de man gisteren op de rechtbank. "Het was pure zelfverdediging, ik wist niet dat het een alarmpistool was." Ondertussen is de Fransman verhuisd. Beiden riskeren een celstraf van zes maanden en een geldboete van 600 euro. Vonnis op 11 juni. (AHK)