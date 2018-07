Briljanten huwelijk voor Robert en Rolande 25 juli 2018

Robert Libbrecht (91) en Rolande Schelpe (84) vieren hun briljanten huwelijk. De jubilarissen gaven 65 jaar geleden hun jawoord. Het koppel woont ook al 65 jaar in de Dadizelestraat in Menen. Robert komt uit een gezin van 14 kinderen en werkte eerst als houtbewerker om daarna meubelmaker en kunstenaar te worden. Zijn vrouw Rolande komt uit een gezin van 6 kinderen en verdiende de kost als textielarbeidster in Frankrijk. Daarna werkte ze voor haar man.





Het koppel heeft 4 kinderen, 5 kleinkinderen, 9 achterkleinkinderen en 2 achterachterkleinkinderen.











(MPM)