Briljant voor Roger en Bernise 06 november 2018

02u23 1

Roger Nuytens (89) en Bernise Holvoet (87) uit de Larstraat in Lauwe vierden onlangs hun 65ste huwelijksverjaardag. Het briljanten echtpaar stapte in 1953 in het huwelijksbootje en kreeg vijf kinderen. De oudste, Dominique, is overleden, de vier andere kinderen heten Jean-Marc, Nico, Jos en Pol. Ondertussen is de familie uitgebreid met tien kleinkinderen en elf achterkleinkinderen. Roger werkte 45 jaar in de fabriek, eerst als wever in Stasegem en daarna als technisch medewerker bij Bekaert in Zwevegem. Bernise was vijftig jaar zelfstandig naaister.





(XCR)