Breughelkermis brengt massa volk op de been 18 juni 2018

02u30 0

Rekkem heeft er een succesvolle editie van de jaarlijkse Breughelkermis op zitten. Het begon al goed, met een recordaantal lopers voor de Breughelloop op zaterdag: iets meer dan vijfhonderd deelnemers. Het Rekkems Reuzengezin Kwabberbil, Kalyne en Maaike mochten de kermis gisteren openen en dankzij een optreden van de Ghostrockers was het al snel drummen in het centrum. "Wij zijn er elk jaar bij", zeggen Ellen en broer Stijn Vanhaverbeke uit Rekkem. "Er valt de hele dag voor elke leeftijdsgroep wel iets te beleven. De kindjes wilden nu vooral de Ghostrockers zien, zij hebben een plaatsje vooraan weten te bemachtigen."





Er viel veel te beleven, met hier en daar een dikke knipoog naar de Breugheltijd. Een blikvanger was de mobiele glijbaan waar kindjes in banden vanaf konden glijden. Andrew en Lee-Ryan uit Lauwe probeerden de glijbaan als eersten uit. "Wij zijn vaste bezoekers van de Breughelkermis", zegt papa Olivier. "Hier vind je nog gratis vertier, iets wat steeds maar moeilijker te vinden is."





Pascal Vanneste (85), vader van Bart - Freddy De Vadder -, werd gisteren ook gekroond tot 41ste dorpsfiguur. In 1973 stond Pascal, die in tal van verenigingen actief is, voor het eerst op de planken tijdens Breughelkermis en hij zou in totaal dertien keer deelnemen aan het wagenspel. Karikaturist Nesten vereeuwigde hem op doek. (JME)